Fragen und Antworten Was Sie über die Luca-App wissen müssen

Bei der Luca-App muss der Nutzer aktiv den QR-Code einscannen in der App. Diese Informationen können nach Freigabe des Nutzers verschlüsselt an das Gesundheitsamt weitergegeben werden, das diese dann wieder entschlüsseln kann.

Der Vorteil: Die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes erhalten im Falle einer Erkrankung durch die App direkt auch die Kontaktdaten, die Nutzer bei der Anmeldung angegeben haben. Dadurch, so die Hoffnung, ist die Chance höher, dass auch nur die Menschen benachrichtigt werden, die sich wirklich zum gleichen Zeitpunkt am gleichen Ort befanden und so dem potentiellen Risiko einer Infektion ausgesetzt waren. Funktionsweise der Luca-App grafisch dargestellt. Bildrechte: culture4life GmbH

Apps wurden mit unterschiedlichen Ansprüchen entwickelt

Die Corona-Warn-App der Bundesregierung macht für den Nutzer den Job des Einscannens via Bluethooth im Hintergrund. So erfasst die App, welche Handys sich in letzter Zeit in der Nähe des eigenen Handys befanden. Allerdings funktioniert die Eingrenzung der Kontakte bei dieser App nur eingeschränkt. Der Nutzer kann nicht einsehen, mit wem er Kontakt hatte oder an welchen Orten er war.

Im Falle einer Covid-19-Infektion muss er sich das gemerkt oder in im Kontakttagebuch der App aktiv eingetragen haben und diese Informationen an sein Gesundheitsamt samt aller Kontaktdaten weitergeben. Das machen nicht alle Menschen, darum ist mit dieser App die Kontaktnachverfolgung nicht ganz so einfach.

Außerdem sind immer wieder Probleme mit dem Einlesen der Testergebnisse aufgetaucht. So kann es sein, dass sich Viele zwar getestet haben, ihr Ergebnis aber nicht in die App eingetragen haben, weil der QR-Code des Tests nicht richtig von der App erkannt wurde.

Aus Nutzersicht bestimmt. Jedoch haben beide Apps verschiedene Herangehensweisen an die Kontaktnachverfolgung und sind unterschiedlich entwickelt und weit verbreitet. Während die Corona-Warn-App der Bundesregierung bereits über 20 Millionen Mal heruntergeladen wurde, wurde die Luca-App nur ein paar hunderttausend Male heruntergeladen.

Damit das System überhaupt funktioniert, muss die App aber von möglichst vielen Menschen genutzt werden. Am Ende entscheiden also wir alle, wie zuverlässig die Daten der Apps sind.