Corona Maskenpflicht beim Arzt? Was in Thüringen gilt

In der einen Facharztpraxis heißt es: "Maske auf!" In einer anderen: "Keine Maske notwendig!" Wie kann das sein? Eine Anfrage von MDR THÜRINGEN bei der Kassenärztlichen Vereinigung, der Landesärztekammer und dem Gesundheitsministerium ergab, dass jeder Arzt selbst festlegen darf, wie in der jeweiligen Praxis mit der entsprechenden Regelung und Hygienkonzepten umgegangen werden soll.

In Corona-Zeiten wird der Mundschutz in Arztpraxen empfohlen. Bildrechte: Karina Heßland-Wissel