Der für den 11. Juli geplante MDR THÜRINGEN Sommernachtsball in Gera ist nun offiziell abgesagt worden. Geras Bürgermeister Julian Vornab sagte, er bedauere die Absage und hoffe, dass der Ball im Sommer 2021 nachgeholt werden könne. Auch der für den 25. Juli geplante Sommernachtsball in Heldburg muss ausfallen, ebenso der am 1. August in Bad Berka.

MDR Sommernachtsball in Römhild 2019. Bildrechte: MDR/Holger John