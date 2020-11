Der Rückgang bei den Thüringer Steuereinnahmen wegen Corona ist offenbar nicht ganz so drastisch wie befürchtet. Das geht nach Informationen von MDR THÜRINGEN aus der November-Steuerschätzung hervor, die am Dienstag im Kabinett beraten werden soll.

Auch mit Blick auf das nächste Jahr sind die Steuerschätzer etwas optimistischer: Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2021 ist die Deckungslücke infolge der Corona-Pandemie nur noch 53 Millionen Euro groß. In der September-Schätzung hatten die Fachleute für Thüringen noch mit fast doppelt so hohen Mindereinnahmen in Höhe von 95 Millionen Euro gerechnet. Insgesamt würden sich die Steuereinnahmen deutlich günstiger entwickeln als erwartet, heißt es.