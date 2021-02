Das Sophien- und Hufeland-Klinikum in Weimar hebt sein Besuchsverbot auf. Wie die Klinik mitteilte, dürfen Patienten ab Montag wieder eine festgelegte Person empfangen. Die Besucher werden am Eingang mit einem Schnelltest auf Corona getestet. Medizinische Masken sind Pflicht, hieß es. Die Klinik hatte Ende Januar ein Besuchsverbot erlassen. Zu diesem Zeitpunkt war im Haus ein mutierter Corona-Erreger nachgewiesen worden.

Am Rosenmontag verstärkt die Polizei die Kontrollen in den Südthüringer Karnevalshochburgen. Wie eine Sprecherin sagte, sollen die Beamten überprüfen, ob sich die Narren an die Corona-Regeln halten. Einsätze sind unter anderem in Wasungen und Viernau geplant.