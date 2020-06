Bands, Sängerinnen und Sängern können seit Mitte März 2020 so gut wie nicht mehr auftreten. Sie wurden von der Corona-Krise hart getroffen. Von heute auf morgen fiel für viele die wichtigste Einnahmequelle weg: Live-Auftritte. Und ein Ende ist noch nicht in Sicht. So wie es aussieht, wird die Konzertsaison 2020 bis auf wenige Ausnahmen komplett ausfallen.