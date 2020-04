Es in der Tat so, dass es schon bei den Schließungen so war, dass in der ersten Verordnungen verschiedene Schulformen vorkamen, nicht aber die Musikschulen. Da möchte ich aber in einer solchen Krise niemanden einem Vorwurf machen. Und bei der Öffnung sehe ich es genauso. Da hat man viele notwenige Dinge gesehen, vieles aber drumherum nicht erkannt.

Matthias Deichstetter, Vorsitzender Landesverband der Musikschulen