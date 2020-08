Im Ilm-Kreis sind drei neue Corona-Infektionen bestätigt worden. Das teilte das Landratsamt mit. Bei zwei Fällen handele es sich um Geschwister, die als Reiserückkehrende aus dem Kosovo kamen und am Flughafen positiv getestet wurden, so das Gesundheitsamt. Sie haben demnach ihren Wohnsitz im Ilm-Kreis und befinden sich in häuslicher Quarantäne. Kontaktpersonen gebe es keine weiteren.

Der dritte Fall sei mit Wohnsitz im Ilm-Kreis zwar gemeldet, lebe aber in Nordrhein-Westfalen. Dort sei die betreffende Person positiv getestet worden und befinde sich auch dort in Quarantäne. Kontaktpersonen im Ilm-Kreis wurden nicht ermittelt. Damit gibt es mit Stand vom 4. August 149 bestätigte Fälle in dem Landkreis. 137 Fälle gelten als genesen, sechs sind verstorben. Es befinden sich laut Gesundheitsamt sechs Fälle und die dazu gehörigen Kontaktpersonen in Quarantäne. Einer der bekannten Fälle konnte in den Ilm-Kreis-Kliniken mittlerweile in die häusliche Quarantäne entlassen werden. Des Weiteren werden in den Ilm-Kreis-Kliniken zwei Verdachtsfälle isoliert, aber nicht intensivmedizinisch behandelt. Hier stehen die Abstrich-Ergebnisse noch aus.