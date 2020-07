Thüringen Vorschlag zu massiver Neuverschuldung erntet Kritik

In der Diskussion um neue Schulden zur Bewältigung der Corona-Krise in Thüringen wächst die Kritik am Vorschlag von Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD). Am Sonntag erteilten CDU und FDP einer massiven Neuverschuldung eine Absage, auch der Thüringer Rechnungshof mahnte zur Vorsicht.

Auch die FDP sieht in der deutlichen Ausweitung der Schulden nicht die Lösung für die Probleme im Freistaat. Der Vorschlag sei zu kurz gesprungen, so der Fraktionsvorsitzende Thomas Kemmerich. Er verwies auf einen Zehn-Punkte-Plan, den die Freien Demokraten zum Wiederanfahren der Wirtschaft vorgelegt hatten. So müssten beispielsweise Unternehmen steuerlich entlastet, die digitale Infrastruktur verbessert, Innenstädte belebt und Soloselbstständige besser gefördert werden. Außerdem sollte an den heimischen Schulen mehr betriebswirtschaftliches und ökonomisches Wissen vermittelt werden. "Kreditaufnahmen werden nötig sein", sagte Kemmerich, "aber mit unserem Zehn-Punkte-Plan ganz sicher nicht in Höhe von 1,2 Milliarden Euro."