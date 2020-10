Erfurt | 24 neue Corona-Fälle

In Erfurt gibt es 24 neue Corona-Fälle. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, werden insgesamt zehn Menschen im Krankenhaus behandelt. Das sind drei mehr als am Dienstag. Aktuell sind in Erfurt 87 aktive Infektionen bekannt.

In den vergangenen Tagen gab es in der Stadt immer zwischen sechs und zehn neue Fälle pro Tag. Weshalb die Zahl am Mittwoch so hoch ist, ist der Stadtverwaltung derzeit nicht bekannt. Laut Robert-Koch-Institut liegt die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner bei 20,6.

Wartburg- kreis | 90 Grundschüler in Dermbach in Quarantäne

Nach Bekanntwerden eines positiven Corona-Falls an der Grundschule Dermbach im Wartburgkreis sind 90 Schüler, ein Lehrer und ein Horterzieher in Quarantäne. Wie das Landratsamt mitteilte, war am Freitagabend ein positiver Fall gemeldet worden. Am Samstag hatte sich herausgestellt, dass das Kind an die Grundschule in Dermbach geht. Zunächst war für alle Schüler und das Personal eine Quarantäne angeordnet worden. Später wurde diese für die Schüler der vierten Klassenstufe wieder aufgehoben.

Apolda | Faschingsauftakt und Faschingsumzug wegen Corona abgesagt

Der Auftakt der Faschingssaison am 11.11.2020 und der Faschingsumzug 2021 in Apolda sind abgesagt. Das haben die Stadt Apolda und der Faschings-Regionalverein-Apolda e.V. (FRA) am Dienstagabend mitgeteilt. Die Entscheidung habe der FRA in seiner letzten Vorstandssitzung mehrheitlich getroffen, hieß es.

Den Fasching, den die Apoldaer und ihre Gäste lieben, könne der FRA angesichts der Pandemielage weder organisieren noch unbeschwert feiern: "Die Gesundheit ist das wichtigste Gut, auch die des Narren". Der Faschings-Regionalverein-Apolda e.V. ist Veranstalter des Faschingsauftaktes am 11.11. auf dem Marktplatz und des ursprünglich für 13.02.2021 geplanten Faschingsumzuges.

