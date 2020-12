Die zentrale Corona-Impfstelle für das Altenburger Land wird in Schmölln eingerichtet. Wie Bürgermeister Sven Schrade (SPD) mitteilte, soll sie in der Außenstelle des Klinikums Altenburger Land einziehen. Die Kassenärztliche Vereinigung und das Klinikum haben demnach einen Mietvertrag unterzeichnet. Die Impfstelle ist eine von insgesamt 29 in Thüringen. Wie das Thüringer Gesundheitsministerium mitteilte, soll am 27. Dezember mit dem Impfen begonnen werden. Bereits am Donnerstag war der Standort für Nordhausen festgelegt worden, der aber noch nicht bekanntgegeben wird.