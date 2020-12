Die EU-Arzneimittelbehörde will am 6. Januar über die Zulassung des Impfstoffs von Moderna entscheiden. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben am Donnerstag 30.951 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Sterbefallzahlen in Sachsen sind im November deutlich gestiegen. Mehr überregionale Corona-News im MDR AKTUELL-Ticker.