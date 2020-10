Die Rautalschule in Jena-Nord bleibt am Donnerstag und vorsorglich geschlossen. Beim Lehrpersonal der Schule ist am Mittwochabend eine positive Corona-Infektion festgestellt worden, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Um eine genaue Nachverfolgung der Infektionskette zu garantieren und das Infektionsrisiko zu minimieren, gibt es an der Rautalschule am Donnerstag keinen Unterricht.