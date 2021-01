Parallel zum montäglichen "Hygienespaziergang" der Lockdown-Gegner hat es in Weimar eine erste Online-Gegendemonstration gegeben. Die Junge Union hatte dafür auf dem Theaterplatz Technik installiert. Reden und Videobeiträge wurden ins Internet gestreamt. Unter dem Motto "Nächstenliebe 2.0" machten die CDU-Nachwuchspolitiker auf die Pandemie-Lage in Weimar und Thüringen aufmerksam, kritisierten in ihren Beiträgen aber auch das Krisenmanagement der Landesregierung.