Wartburg-Kreis | Corona-Fälle an Gymnasien

Im Wartburgkreis sind an drei Gymnasien Corona-Fälle in den Abschlussklassen aufgetreten. Betroffen sind Schüler und Schülerinnen der 12. Klassen in Bad Salzungen, Vacha und Gerstungen. Das hat das Landratsamt auf Anfrage von MDR THÜRINGEN mitgeteilt. Die Zwölftklässler hatten Präsenzunterricht. Nun wurde auch für das Lehrpersonal Quarantäne angeordnet. Wie viele Schüler positiv getestet wurden, konnte das Landratsamt nicht mitteilen.

Oberhof | Nach Weltcups: Elf Athleten und Betreuer weiterhin in Quarantäne

Elf Athleten und Betreuer müssen nach den Weltcups in Oberhof weiter in Quarantäne bleiben. Wie ein Sprecher des Meininger Landratsamtes auf Anfrage von MDR THÜRINGEN mitteilte, befinden sich derzeit noch insgesamt zehn Personen aus verschiedenen Nationalteams des Biathlon-Weltcups sowie eine Person des Rodel-Weltcups in Corona-Quarantäne. Sie sind in verschiedenen Ferienwohnungen und Hotels in Oberhof untergebracht. Wie lange sie dort bleiben müssen, richtet sich nach dem Zeitpunkt, wann die Infektion nachgewiesen wurde. Die letzte Quarantäne endet demnach erst nächste Woche Donnerstag.

Nach Angaben des Landratsamtes besteht aber die Möglichkeit für die Sportler und Betreuer mit einer entsprechenden Zustimmung des jeweiligen Heimatlandes nach Hause reisen zu können, um dort die Quarantäne fortzusetzen. Die Weltcups in Oberhof sind am Sonntag zu Ende gegangen. Erstmals wurde neben dem Biathlon-Weltcup auch der Rodel-Weltcup gleichzeitig in Oberhof ausgetragen. Anders als sonst waren die Biathleten gleich zwei Wochen lang in Oberhof. Der Weltverband will damit unnötige Reisen währen der Corona-Pandemie vermeiden.

Mühl-hausen | Unstrut-Hainich-Kreis verteilt kostenlos Masken