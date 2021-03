Das geplante Ladenöffnungskonzept in Weimar kann am Montag offenbar noch nicht starten. Wie Bürgermeister Ralf Kirsten MDR THÜRINGEN sagte, fordert das Gesundheitsministerium Nachbesserungen. Das Land lehne das "Weimarer Modell" nicht grundsätzlich ab, will aber eine Kontaktnachverfolgung und eine Test-Strategie.



Am Donnerstag hatte Oberbürgermeister Peter Kleine die Pläne der Thüringer Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) vorgestellt und danach den Corona-Stab einberufen. Forderungen des Ministeriums sollen bis Freitagmorgen umgesetzt werden. Dass das Ministerium noch am Freitag seine Zustimmung gibt, gilt aber als unwahrscheinlich. Weimar will ab 15. März Einzelhandel, Museen und Galerien öffnen sowie Freizeitsport ohne Körperkontakt ermöglichen.