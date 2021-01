Thüringen | Landesschülervertretung kritisiert Präsenzunterricht für Abschlussklassen

Die Thüringer Landesschülervertretung kritisiert den Präsenzunterricht bei Abschlussklassen. Der besonderes Fokus auf die Abschlussklassen sei zwar zu begrüßen, heißt es in einer Pressemitteilung. Allerdings bezweifle man die Sinnhaftigkeit der Anwesenheit der Schüler und Schülerinnen. Dabei hätten die Lehrer den anwesenden Schülern Aufgaben zum selbstständigen Lösen gegeben, die genauso gut zu Hause bearbeitet und über die Schulcloud hätten abgegeben werden können. In Zeiten von Corona gehe man damit ein vermeidbares Risiko ein, so die Schülervertretung. Wie es weiter heißt, sollten Videokonferenzen häufiger und flächendeckend genutzt werden. Das gelte nicht nur für die Abschlussjahrgänge, sondern für alle Klassenstufen.

Unstrut-Hainich-Kreis | Landkreis verteilt kostenlose OP-Masken

Im Unstrut-Hainich-Kreis beginnt am Freitag die Ausgabe kostenloser OP-Masken. In Herbsleben und Kleinvargula will der Bauhof insgesamt 30.000 Stück in die Briefkästen stecken. In Körner werden sie am Freitagnachmittag von 15:30 bis 16:30 Uhr am Feuerwehrgerätehaus ausgegeben; auch in Lengefeld, Mühlhausen und Oppershausen geht es am Freitag los. In Mühlhausen gibt es sechs Ausgabestellen. So sieht eine OP-Maske aus. Bildrechte: imago images/Michael Weber

In den Landgemeinden Unstrut-Hainich, Vogtei, in Grabe, Saalfeld, Seebach und Windeberg sowie Nottertal-Heilinger Höhen werden die Masken mit der Post geliefert. In vielen anderen Orten wie Bollstedt, Görmar, Höngeda, Rodeberg oder Ammern beginnt die Ausgabe am Samstag.

Landrat Harald Zanker (SPD) hatte die Bürgermeister am Donnerstag in einer Telefonkonferenz über die Aktion informiert. Insgesamt 1,2 Millionen Stück - zehn für jeden Bewohner - sollen so schnell wie möglich ausgegeben werden. Hintergrund ist der Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag, ab kommender Woche eine verschärfte Maskenpflicht für Geschäfte und den ÖPNV einzuführen. Dort sollen OP- oder FFP2-Masken Pflicht werden. Eine entsprechende Verordnung des Landes Thüringen dazu ist allerdings noch nicht in Kraft.

Jena | Pflegeheim braucht Helfer

Die Stadt Jena hat erneut um Helfer in Pflegeheimen gebeten. Die Seniorenresidenz "Rosenthal" in Jena-Nord brauche dringend Freiwillige. Nach einem Ausbruch des Corona-Virus seien große Teile des Personals in Quarantäne. Freiwillige mit pflegerischen Vorkenntnissen könnten sich umgehend bei der Heimleitung melden, heißt es von der Stadt.

Weimar | Kostenlose Masken für Sozialticket-Inhaber

Inhaber des Sozialtickets bekommen in Weimar kostenlose FFP2-Masken. Wie die Stadt mitteilte, erhalten Berechtigte bei Ausgabe des Tickets in der Stadtverwaltung drei Masken. Vorläufig bis Ende April würden monatlich 1.500 FFP2-Masken bereitgestellt. Der persönliche Schutz vor dem Corona-Virus dürfe keine Frage des Geldbeutels sein, sagte Oberbürgermeister Peter Kleine.

Das waren die Corona-News am Donnserstag