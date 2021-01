Greiz | Klinkum nun Standort für Impfstelle

Die Impfstelle für den Landkreis Greiz wird im Kreiskrankenhaus in Greiz eingerichtet. Laut Kassenärztlicher Vereinigung soll sie am 3. Februar ihre Arbeit aufnehmen. Der neue Standort sei mit dem Landkreis abgestimmt worden. Zuvor war geplant gewesen, die Impfstelle in Zeulenroda-Triebes zu eröffnen. Dagegen hatte es heftige Kritik gegeben. Vor allem für ältere Menschen aus dem Süden des Landkreises sei die Anfahrt nach Zeulenroda-Triebes nicht zumutbar, hieß es.

Rudol­stadt | Impfstelle nimmt Betrieb auf

Die Corona-Impfstelle in der Alten Klinik Rudolstadt nimmt am kommenden Mittwoch den Betrieb auf. Wie das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt mitteilte, wurden für die nächsten acht Wochen bereits 1.500 Impftermine vergeben. Zunächst wird nur am Nachmittag geimpft. Sobald mehr Impfstoff geliefert wird, soll auch vormittags geimpft werden. Nach Angaben des Landratsamtes sollte für die Impfung rund eine halbe Stunde Zeit eingeplant werden. Bisher impften im Landkreis mobile Impfteams in Alten- und Pflegeheimen.

Bad Salzungen | Impfstelle für südlichen Wartburgkreis

Die Corona-Impfstelle für den südlichen Wartburgkreis wird in Bad Salzungen eingerichtet, teilte die zuständige Kassenärztliche Vereinigung mit. Sie soll am 3. Februar im Hotel Solewerk in der Bahnhofstraße ihre Arbeit aufnehmen. Ursprünglich war geplant, eine frühere Arztpraxis in Barchfeld als Impfstelle zu nutzen.

Das hatte unter anderem Landrat Reinhard Krebs (CDU) heftig kritisiert. Der Ort sei für viele Menschen nur schwer erreichbar, außerdem fehlten Parkplätze, so Krebs. Die Kassenärztliche Vereinigung und das Landratsamt des Wartburgkreises hätten nun gemeinsam den neuen Standort gefunden.

Alle Impftermine, die über das Online-Portal www.impfen-thueringen.de oder die Telefon-Hotline der KVT vereinbart wurden, bleiben den Angaben zu Folge gültig. Das gilt auch für die Termine für die Zweitimpfung. Betroffene erhalten eine weitere Mail mit einem Hinweis auf den geänderten Standort der Impfstelle.

Weimar | FFP2-Masken für Tafel und Obdachlosenheim

Kunden der Weimarer Tafel bekommen bei Bedarf kostenlose FFP2-Masken. Darüber hat Bürgermeister Ralf Kirsten (Weimarwerk) am Dienstag informiert. Auch dem Weimarer Obdachlosenheim und der Gemeinschaftsunterkunft stelle die Stadt ein Kontingent an Masken zur Verfügung, hieß es. Bereits seit letzter Woche werden in Weimar FFP2-Masken an Inhaber des Sozialtickets ausgegeben. Der Schutz vor dem Coronavirus dürfe keine Frage des Geldbeutels sein, hieß es aus dem Rathaus.

Jena | Corona-Ausbruch bei privatem Treffen