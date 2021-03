Erfurt | Theater will im April wieder für Publikum öffnen

Das Theater Erfurt will im April wieder für Publikum öffnen. Wie eine Sprecherin mitteilte, werden ausschließlich gegen Corona geimpfte Bewohner von Pflegeeinrichtungen am 11. April für die Premiere der Oper "Die Rache der Fledermaus" eingeladen. Generalintendant Guy Montavon sagte, das Theater wolle damit die Gelegenheit nutzen, leidgeprüften Altenheimbewohnern, die unter der Isolation gelitten haben, zu helfen und Luft zu geben. Montavon hat sich dabei an dem Madrider Modell orientiert. Auch dort waren geimpfte Senioren aus Spanien die ersten, die wieder eine Theatervorstellung besuchen durften.

Beim Seniorenbeirat zeigte man sich am Donnerstag überrascht über den schnellen Vorstoß. Wohl habe es eine grundsätzliche Anfrage zu dem Vorhaben seitens des Theaters gegeben. Vieles schien aber noch unklar, sagte eine Mitarbeiterin aus der Geschäftsstelle des Beirats. Grundsätzlich seien solche Angebote zu begrüßen. Aber es gelte viele Faktoren zu berücksichtigen, etwa die Infektionssituation in der Stadt und die nötige Genehmigungen.

Wiesen-thal | 147 Menschen bei Corona-Massentest getestet

Im Corona-Hotspot Wiesenthal im Wartburgkreis haben sich am Donnerstag 147 Menschen auf Corona testen lassen. Das Gesundheitsamt hatte die Tests dort freiwillig angeboten. Am Mittwoch hatten sich bereits mehr als 500 Menschen in Dermbach testen lassen. In beiden Orten war die Zahl der Infektionen stark gestiegen.