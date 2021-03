Die Stadt Weimar baut ihre Corona-Testzentren weiter aus. So öffnet ab Montag ein weiteres Testzentrum im Weimarer Norden in einem ehemaligen Supermarkt. Auch am Kasseturm startet ab Montag der Testbetrieb. Weitere Anbieter sind laut Stadt im Gespräch. So will ein Apotheker im Weimarer Bienenmuseum Menschen auf das Corona-Virus testen. Auch in der Marktstraße und bei der Stiftung Wohnen Plus soll das Testen bald möglich sein. Ziel sei es, rund 40.000 Weimarer einmal pro Woche kostenlos zu testen. Sie hätten einen Rechtsanspruch darauf, sagte Bürgermeister Ralf Kirsten. Kirsten rechnet durch das verstärkte Testen mit einer höheren Inzidenz. Das aber sei nicht schlimm, wenn man damit Infektionsketten unterbrechen könnte.