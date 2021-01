Trotz sinkender Infektionszahlen bleibt Thüringen bundesweit das Land mit dem höchsten Inzidenzwert. Am Samstag lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen bei 248 (Freitag: 259). Dicht hinter Thüringen bei der Sieben-Tage-Inzidenz lag am Samstag Sachsen-Anhalt. Der Landkreis mit der höchsten Inzidenz liegt inzwischen in Sachsen-Anhalt - an der Grenze zu Thüringen.