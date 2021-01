Die Bewegungsbeschränkung galt ursprünglich bis Ende Januar. Ordnungsamt und Polizei kontrollieren die Einhaltung der Auflagen. Das Altenburger Land gehört seit Wochen zu den am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Regionen in Thüringen.

Der Unstrut-Hainich-Kreis liegt als einziger Kreis in Thüringen wieder über einer Corona-Inzidenz von 400. Am Freitag stieg der Sieben-Tage-Wert um 47 auf 416 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Auch im Kyffhäuserkreis stieg die Inzidenz gegen den Landestrend an, und zwar um 22 auf 217. Leicht gesunken sind die Werte im Eichsfeld auf 253 und im Kreis Nordhausen auf 143. Am Freitag wurden in Nordthüringen acht weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet.