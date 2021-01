Im Altenburger Land sind die mobilen Impfteams in weiteren Pflegeeinrichtungen im Einsatz. So beginnen die Corona-Impfungen für Bewohner und Mitarbeiter am Dienstag in einer Einrichtung in Rositz. Das teilte das Landratsamt mit. An den folgenden Tagen wird in einem Seniorenpflegeheim geimpft, wo im November 2020 besonders viele Menschen am Coronavirus erkrankt waren.