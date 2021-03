In den zwei Schnelltestzentren in Jena haben sich seit Montag mehr als 600 Personen auf Corona testen lassen. Wie die Stadt mitteilt, fielen sechs Tests positiv aus und wurden danach mit einem PCR-Test überprüft und bestätigt. Wegen der großen Nachfrage hat der Krisenstab beschlossen, die Öffnungszeiten der beiden Testzentren in Lobeda und im F-Haus im Stadtzentrum ab sofort zu erweitern. Zusätzlich steht ab Freitag eine weitere Teststation im Noll-Garten bereit. Laut Krisenstab besteht dort von Montag bis Samstag in der Zeit von 10 bis 14 Uhr die Möglichkeit zum kostenlosen Schnelltest. Das gilt allerdings nur für Personen, die in Jena wohnen oder einen Nebenwohnsitz haben.

Das geplante Ladenöffnungskonzept in Weimar kann am Montag offenbar noch nicht starten. Wie Bürgermeister Ralf Kirsten MDR THÜRINGEN sagte, fordert das Gesundheitsministerium Nachbesserungen. Das Land lehne das "Weimarer Modell" nicht grundsätzlich ab, will aber eine Kontaktnachverfolgung und eine Test-Strategie.



Am Donnerstag hatte Oberbürgermeister Peter Kleine die Pläne der Thüringer Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) vorgestellt und danach den Corona-Stab einberufen. Forderungen des Ministeriums sollen bis Freitagmorgen umgesetzt werden. Dass das Ministerium noch am Freitag seine Zustimmung gibt, gilt aber als unwahrscheinlich. Weimar will ab 15. März Einzelhandel, Museen und Galerien öffnen sowie Freizeitsport ohne Körperkontakt ermöglichen.