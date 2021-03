Im Unstrut-Hainich-Kreis öffnen zwei neue Zentren für Corona-Schnelltests in Mühlhausen und Bad Langensalza. Am Freitagvormittag geht zunächst ein Testzentrum in Mühlhausen in der Windeberger Landstraße an den Start. Dort soll von 11 bis 13 Uhr getestet werden. Ab kommenden Montag hat das Zentrum dann außer donnerstags täglich ab 13 Uhr geöffnet. Donnerstags wird erst ab 16 Uhr getestet. Anmeldungen sind online oder unter der Telefonnummer 0151-161327189 möglich. Das Testzentrum in Bad Langensalza öffnet am kommenden Mittwoch in der Gothaer Landstraße 15. Die dortigen Öffnungszeiten werden noch bekannt gegeben. Beide Zentren werden vom DRK betrieben.