Thüringen | Kein Präsenzunterricht an Schulen nach 1. Februar

An den Thüringer Schulen wird es auch nach dem Ende der vorgezogenen Winterferien keinen Präsenzunterricht geben. Entsprechend dem Beschluss der Bund-Länder-Konferenz zur Verlängerung des Corona-Lockdowns bis zum 14. Februar wird der Unterricht in den Schulen nicht wie ursprünglich geplant am 1. Februar beginnen, wie Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) am Dienstagabend in einer Video-Pressekonferenz sagte. Ausnahmen gelten nur für Klassen, die sich auf Abschlussprüfungen vorbereiten müssen. Für die betroffenen Schülerinnen und Schüler soll es Möglichkeiten für PCR-Tests geben. Er appelliere an Schüler und Lehrer, von diesem Testangebot wöchentlich Gebrauch zu machen, sagte Ramelow.

Vor gut zwei Wochen hatte Thüringen die Winterferien aus der zweiten Februarwoche auf Ende Januar vorgezogen. Zur Begründung habe es seitens des Bildungsministeriums gehießen, man wolle den Eltern eine Woche Homeschooling ersparen, und ab 1. Februar mit Stufe Gelb in den Schulen wieder starten. Schon damals gab es viel Kritik seitens der Verbände und Gewerkschaften an diesem Vorhaben, da sich bereits Anfang Januar abzeichnete, dass die Infektionszahlen nicht in dem Maße im Freistaat sinken wie gewünscht.

Gesundheitsministerium arbeitet offenbar an neuen Ausgangsbeschränkungen