Am Standort des Suhler Impfzentrums gibt es massive Kritik. Wie der Seniorenbeauftragte der Stadt, Achim Nickel MDR THÜRINGEN sagte, hätte es in Suhl deutlich besser geeignete Objekte gegeben. Die Kommunikation zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung und der Stadt sei mangelhaft gewesen. Obwohl inzwischen ein Behindertenparkplatz ausgewiesen wurde, sei die Parksituation nicht befriedigend. Außerdem müssten die älteren Menschen draußen in der Kälte auf ihren Termin warten. Das Impfzentrum soll laut Nickel am Mittwoch im Stadtrat angesprochen werden.

In Thüringen unterstützen nach Angaben von Sozialverbänden und Kommunen in mehreren Orten Freiwillige die in der Corona-Pandemie stark belasteten Pflegekräfte. Ehrenamtler haben sich beispielsweise im Ilm-Kreis, im Saale-Holzland-Kreis und in Suhl gemeldet, wie Kreisverwaltungen und Verbände auf Anfrage mitteilten. Im Einsatz sind sie unter anderem in Seniorenheimen in Suhl und Hummelshain im Saale-Holzland-Kreis sowie dem kommunalen Krankenhaus des Ilm-Kreises. Vor Weihnachten hatten Sozialverbände wie die Diakonie und die Liga der Freien Wohlfahrtspflege sowie das Land zur Unterstützung der Einrichtungen aufgerufen. Besonders gefragt sind Menschen, die selbst einmal in der Pflege beschäftigt waren oder sich mit Hauswirtschaft auskennen.