Saalfeld | Stuhl-Aktion für schnellere Coronahilfen

Die Gewerbetreibenden in Saalfeld fordern schnelle Hilfsgelder für Gaststätten, Einzelhändler, Friseure und Künstler. Sie haben am Vormittag rund 100 Stühlen auf den Marktplatz gestellt. Damit soll nach Angaben des Werberings in Saalfeld ein stilles aber sichtbares Zeichen gegen das Geschäftesterben in der Innenstadt gesetzt werden. Eine Kundgebung ist nicht geplant.

Meiningen | Unerlaubtes Treffen aufgelöst

Ein Treffen unter jugendlichen in der Landsberger Straße wurde von der Polizei aufgelöst. Bildrechte: dpa Die Polizei hat am Wochenende ein unerlaubtes Treffen mehrerer Jugendlicher in Meiningen aufgelöst. Wie die Beamten am Montag mitteilten, hatten sich elf Personen im Alter von 15 bis 19 Jahren in der Landsberger Straße versammelt. Sie tranken gemeinsam Alkohol, hielten sich nicht an den nötigen Sicherheitsabstand und trugen keine Mund-Nasen-Bedeckung. Alle elf Personen kamen aus unterschiedlichen Haushalten. Die Polizisten fertigten Anzeigen und infomierten die Eltern der minderjährigen Teilnehmer.

Nord­hausen | Straßenbahnen fahren wieder im "Regelbetrieb"

In Nordhausen fahren die Straßenbahn ab Montag wieder im Regelbetrieb, also von Montag bis Freitag im Zehn-Minuten-Takt. Wie Thorsten Schwarz, Geschäftsführer der Nordhäuser Verkehrsbetriebe, mitteilte, soll dadurch das Fahrgastaufkommen entzerrt werden, sodass der Mindestabstand eingehalten werden kann. Er wies außerdem darauf hin, dass ab sofort medizinische Masken in Bussen und Bahnen getragen werden müssen.

Im Kyffhäuser- und Unstrut-Hainich-Kreis fährt der gesamte Nahverkehr nach Ferienfahrplan. Grund sind vorgezogenen Winterferien.

Weimar | Besuchereinbruch in KZ-Gedenkstätte

Normalerweise besuchen etwa eine halbe Millionen Besucher pro Jahr die KZ-Gedenkstätte in Weimar. Bildrechte: MDR/Jörg Thiem Die Corona-Pandemie hat auch die Besucherzahlen in der Gedenkstätte Buchenwald bei Weimar einbrechen lassen. So wurden einer Umfrage des Evangelischen Pressedienstes zu Folge nur rund 250.000 Gäste gezählt. Das war in etwa die Hälfte eines gewöhnlichen Jahres. Begegnungen und Bildungsarbeit seien kaum möglich gewesen, teilte die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora mit. Die Gedenkstätten seien nach wie vor geschlossen. Die Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus im April 2020 waren abgesagt worden.

Jena | Forderung nach Kita-Notbetreuung für Studierende mit Kind

Der Studierendenrat der Ernst-Abbe-Hochschule Jena fordert eine Kita-Notbetreuung auch für studentische Eltern. In einer Mitteilung heißt es, Studierende mit Kind leiden besonders unter den derzeitigen Studienbedingungen. Das Studieren im reinen Onlineformat und das Kümmern um das eigene Kind seien sehr belastend. Vor allem in der anstehenden Prüfungszeit sollte die Kita-Notbetreuung auch Kindern von Studierenden offen stehen. Der Studierendenrat der Ernst-Abbe-Hochschule Jena schließt sich damit dem Thüringer Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) an. Der RCDS hatte bereits in der vergangenen Woche das Bildungsministerium zum Handeln aufgefordert.

Erfurt | Weiter Kritik an Ramelow

Die Kritik an Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) wegen seiner Äußerungen im Internet reißt nicht ab. Ramelow hatte in dem Internet-Forum "Clubhouse" ausgeplaudert, dass er während der stundenlangen Corona-Beratungen mit Kanzlerin Merkel das Handy-Spiel "Candy Crush" spiele. Nachdem Thüringer Oppositionspolitiker Ramelow Verantwortungslosigkeit vorwarfen, kommt nun Kritik auch aus den Reihen der Koalition.