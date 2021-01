Frisöre und Kosmetiksalons sollen spätestens zum 15. Februar wieder öffnen. Das fordert die Handwerkskammer Südthüringen. Präsident Manfred Scharfenberger sagte, ein "Außer-Haus-Verkauf" funktioniere in dieser Branche nicht. Die Betriebe hätten die Hygienestandards in den letzten Monaten auf ein sehr hohes Niveau gebracht und viel investiert. Wenn die Unternehmen nicht öffnen dürfen, würde das zahlreiche Existenzen bedrohen, so Scharfenberger.