Thüringen | 400 Anrufe bei Telefonnummer für Freiwillige

In der ersten Woche nach dem Start einer thüringenweiten Telefonnummer für freiwillige Helfer in der Pflege haben sich dort mehr als 400 Menschen gemeldet. Die Rufnummer (0361 302 2345) ist ein gemeinsames Projekt vom Thüringer Gesundheitsministerium und von der Arbeitsagentur. Die erste Resonanz sei ein ermutigendes Zeichen, dass die Menschen in der Krise zusammenrücken, sagte Markus Behrens von der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesanstalt für Arbeit am Dienstag.

Landesweit werden Freiwillige für die Mithilfe in Pflegeeinrichtungen gesucht. Eine entsprechende Ausbildung ist keine Voraussetzung. Bildrechte: dpa Die Hotline zielt nach Angaben der Behörden in erster Linie darauf, freiwilliges Personal kurzfristig zu vermitteln. Zugleich soll sie den Einrichtungen die Chance geben, langfristig die Personalsituation zu verbessern. Aktuell werden für fast 50 Pflegeeinrichtungen Helfende gesucht. Zur Mithilfe gewonnen werden sollen Arbeitslose, Menschen in Kurzarbeit, Rentner, Studierende und andere Freiwillige. Eine Ausbildung in einem pflegerischen Beruf ist dabei keine Voraussetzung. Die Art der Zusammenarbeit und die Arbeitsverträge vereinbaren Einrichtungen und Freiwillige untereinander.

Holter verteidigt Schließung von Kindergärten und Schulen

Bildungsminister Helmut Holter will kein Datum für eine Öffnung der Thüringer Schulen und Kindergärten nennen. Bildrechte: dpa Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) hat die weitere Schließung von Schulen und Kindergärten verteidigt. Das Land müsse sich darauf einstellen, dass die Einrichtungen noch länger geschlossen bleiben, teilte er am Dienstag mit. Wann und wie die Einrichtungen wieder geöffnet werden können, hänge vom Infektionsgeschehen ab. Holter schreibt in einem offenen Brief an alle Thüringer Schulen, man müsse - wie bei einer Flutkatastrophe - weiter Dämme gegen das Virus bauen. Zugleich müsse es Hilfe für diejenigen geben, die von den Folgen der Pandemie besonders stark betroffen seien. Das betreffe die Abschlussklassen und Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf, die aus verschiedenen Gründen nicht zu Hause lernen und dem Unterrichtsstoff folgen können.