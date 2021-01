Der Rennsteiglauf 2021 wird auf Oktober verschoben. So könne der Lauf voraussichtlich trotz Coronapandemie stattfinden, sagte der Gesamtleiter des GutsMuths-Rennsteiglaufes Marcus Clauder am Sonntag. Ursprünglich sollten die Läuferinnen und Läufer am 8. Mai zum 48. Rennsteiglauf auf die Strecke gehen.

Auch wenn die Aktion Rennsteigläufer@home im vergangenem Jahr gut angenommen wurde mit kreativen Laufideen nicht nur in Deutschland, sondern weltweit - 2021 sollen die Läufer wieder auf dem Kammweg rennen können. Um Abstands- und Hygienekonzepte einhalten zu können, wird an zwei Tagen gestartet, so Clauder. Marathon- und Supermarathonläufer sowie Nordic Walker und Wanderer starten am Samstag. Die Halbmarathonis werden am Sonntag auf die Strecke geschickt. Knapp 4.700 Laufbegeisterte stehen bereits in den Startlisten. Wer bereits gemeldet hat und den Termin nicht wahrnehmen kann, bekommt sein Startgeld zu 100 Prozent erstattet.