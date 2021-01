Die Bundeswehr ist mittlerweile in fast allen Thüringer Landkreisen im Kampf gegen das Corona-Virus aktiv. Wie das Landeskommando Thüringen mitteilte, unterstützen insgesamt über 122 Soldaten verschiedene Gesundheitsämter bei der Kontaktverfolgung. Auch in den Thüringer Pflegeheimen sind immer mehr Soldaten im Einsatz. Insgesamt gibt es 22 Hilfsanträge an das Landeskommando zum Einsatz in der Pflege. Über 130 Soldaten und acht Sanitäter unterstützen derzeit Thüringer Pflegeeinrichtungen vor allem in der Verwaltung und der Organisation.