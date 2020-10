Meiningen | Landrätin appelliert an Einhalten von Corona-Maßnahmen

Die Landrätin des Kreises Schmalkalden-Meiningen Peggy Greiser mahnt angesichts steigender Corona-Zahlen zur erhöhten Vorsicht und zur Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. Auch sollten sich Menschen nicht in schlecht belüfteten Räumen aufhalten. Auch im Landkreis könne die kritische Inzidenzzahl von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche demnächst überschritten werden, so Greiser. Das würde weitere Einschränkungen bedeuten. Zum Beispiel würden Veranstaltungen beschränkt, eine Sperrstunde in der Gastronomie eingeführt und die Maskenpflicht erweitert werden. Zwar sei die Zahl von 30 aktiven Corona-Fällen auf den ersten Blick überschaubar. Es müsse aber mit einer hohen Dunkelziffer gerechnet werden. Derzeit liegt die Inzidenzzahl im Landkreis bei knapp über 20 (Stand: 08:00 Uhr).

Thüringen | Jusos wollen Krankenhäuser verstaatlichen

Der Vorsitzende der Thüringer Jusos, Oleg Shevchenko, hat sich dafür ausgesprochen, eine Verstaatlichung von Thüringer Krankenhäusern in Angriff zu nehmen. "Wir haben in der Corona-Krise noch einmal deutlicher gemerkt, wie wichtig Daseinsfürsorge ist und wie wichtig es ist, dass der Staat reguliert und eben nicht der Markt", sagte Shevchenko der Deutschen Presse-Agentur. Über das Thema will die Jugendorganisation der SPD am Samstag bei einer Landeskonferenz in Weimar sprechen. Shevchenko plädiert dafür, ein Modell zu finden, bei dem sowohl das Land als auch die Kommunen an den Krankenhäusern beteiligt sind.

Nach Daten der Landeskrankenhausgesellschaft gehören fast 40 Prozent der 43 Thüringer Akutkliniken privaten Betreibern, darunter sind große Ketten wie Helios oder SRH. Knapp 35 Prozent sind Einrichtungen der Kommunen und des Landes, der Rest ist in der Hand frei-gemeinnütziger Träger. Das sind zum Beispiel kirchliche Häuser.

Erfurt | Krimifestival startet unter Corona-Bedingungen

In Erfurt startet am Freitag das Krimifestival. Wegen der Corona-Pandemie seien die Lesungen in größere Räume verlegt und das Programm verkleinert worden, sagte Veranstalter Peter Peterknecht MDR THÜRINGEN. Statt der geplanten 22 Veranstaltungen gibt es nur die Hälfte.



Die Lesungen finden unter anderem in der Alten Parteischule, dem Landeskriminalamt, in einem Hotel, in der Alten Oper und in der Buchhandlung Peterknecht statt. Von den insgesamt 1.200 Karten seien bereits 1.138 verkauft, so Peterknecht. Der einzige aus dem Ausland geladene Autor hat vor wenigen Tagen abgesagt. Thomas Raab könne nun doch nicht aus Österreich anreisen, so Peterknecht. Dennoch halte er an dem Krimifestival als eines der wenigen in Deutschland fest, so Peterknecht. Die Menschen bräuchten in einer Zeit der Verschwörungstheorien auch wieder "schlaues Futter für den Kopf". Das Erfurter Krimifestival endet am 24. November mit der Bestseller-Autorin Nele Neuhaus in der seit Wochen ausverkauften Alten Oper.

Bad Sulza | Therme wieder für Tagesgäste geöffnet

Die Toskana-Therme in Bad Sulza öffnet am Freitag auch wieder für Tagesbesucher. In den vergangenen Wochen und Monaten konnten nur Hotelgäste die Therme nutzen, wie das Unternehmen mitteilte. Die Betreiber haben nach eigenen Angaben die monatelange Corona-Pause genutzt, um die Therme zu sanieren. So wurden unter anderem 250 Quadratmeter neue Fließen verlegt und an der Lichttechnik gebaut.

Laut Hygienekonzept wurde die Besucherzahl auf maximal 400 Gäste beschränkt. Saunen, die nicht auf mindestens 60 Grad geheizt werden können, müssen geschlossen bleiben. Im Kassenbereich, dem Restaurant und den Umkleiden gilt zudem eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht. Die Therme in Bad Sulza (Archivbild). Bildrechte: Ollertz&Ollertz

Bad Berka | Weihnachtsmarkt an einem Tag geplant

Die Stadt Bad Berka im Weimarer Land hält an ihren Plänen für einen Weihnachtsmarkt fest. Wie Bürgermeister Michael Jahn mitteilte, soll der Markt kleiner ausfallen als üblich und auch nur an einem Tag stattfinden. Anvisiert sei der 29. November. An diesem ersten Adventssonntag sollen dann auch die Geschäfte öffnen dürfen. Eine entsprechende Anfrage sei gestellt. Die Zahl der Marktstände müsse allerdings im Vergleich zu den Vorjahren etwas reduziert werden. Auch eine Bühne werde es nicht geben, so Jahn.

