Thüringen | Auch in Herbstferien neue Covid-19-Erkrankungen an Schulen und Kitas

Auch in den Herbstferien meldet das Thüringer Bildungsministerium neue Corona-Fälle an Schulen und Kitas. In der Gustav-Steinacker-Grundschule in Buttelstedt im Weimarer Land sowie in der Kita Storchenglück in Orlishausen (Sömmerda) gibt es eine neue Infektion. Mehrere Personen mussten sich deshalb in Quarantäne begeben. Im Berufschulcampus Unstrut-Hainich in Mühlhausen gibt es ebenfalls einen neuen Corona-Fall. Die Kontaktpersonen werden nun ermittelt. Im Kindergarten "Am Mozartweg in Apolda wurden mehrere Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet. Auch dort sind nun mehrere Personen unter Quarantäne gestellt worden. Im Humboldt-Gymnasium in Nordhausen gibt es eine neue Covid-19-Erkrankung.

Für alle Einrichtungen ist die Corona-Ampel auf gelb gesprungen.

Saale-Holzland-Kreis | Landkreis will Regeln verschärfen

Der Saale-Holzland-Kreis will in den nächsten Tagen seine Corona-Regeln verschärfen. Dafür ist eine neue Allgemeinverfügung geplant. Am Wochenende sind elf weitere Corona-Infektionen gemeldet worden, wie eine Sprecherin des Landratsamtes bestätigte. Demnach ist der kritische Schwellenwert von 35 Fällen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. Ab dieser Marke müssen die Landkreise verschärfte Regeln prüfen. Aktuell gibt es im gesamten im Saale-Holzland-Kreis 44 aktive Corona-Fälle.

Sonneberg | Zwei neue Coivd-19-Erkranungen

Im Landkreis Sonneberg gibt es zwei neue Corona-Fälle. Das hat das Landratsamt am Montagvormittag bekanntgegeben. Demnach gibt es im Landkreis derzeit sechs aktive Infektionen. Insgesamt hatten sich seit Beginn der Pandemie 332 Menschen mit dem Virus angesteckt. Es gab 24 Todesfälle. Damit liegt der Landkreis aktuell weiterhin unter dem kritischen Wert von 50 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen gerechnet auf 100.000 Einwohner.

Unstrut- Hainich- Kreis | Verschärfte Regeln - Volksfeste verboten

Im Unstrut-Hainich-Kreis gelten ab Montag verschärfte Corona-Regeln. So sind private Feiern in geschlossenen Räumen mit mehr als 15 Menschen bis auf weiteres untersagt. Im Freien ist die Teilnehmerzahl auf 50 begrenzt. Das geht aus der neuen Allgemeinverfügung des Kreises hervor.

Landrat Harald Zanker empfiehlt den Gemeinden, alle privaten Feiern in Dorfgemeinschaftshäusern oder Jugendclubs abzusagen. Sämtliche Stadt-, Dorf- und Volksfeste sind verboten. Ausgenommen sind Sportveranstaltungen ohne Publikum, Museumsbesuche sowie Wochenmärkte; aber auch kulturelle Veranstaltungen in geschlossenen Räumen bis maximal 50 Personen. Die Allgemeinverfügung gilt zunächst bis zum 8. November 2020.

Heiligenstadt | Ideen für Advents- und Weihnachtszeit unter Corona-Bedingungen gesucht

Die Katholiken in Heiligenstadt suchen nach Ideen für die Advents- und Weihnachtszeit unter Corona-Bedingungen. Wie Propst Hartmut Gremler MDR THÜRINGEN sagte, könnten beispielsweise mehr Angebote ins Freie verlagert werden. Außerdem soll die Kommunikation innerhalb der Gemeinde verbessert werden. So soll es einen Pfarrbrief für jeden geben. Er soll in die Briefkästen gesteckt werden. Das wären allein 800 Briefe für alle Mitglieder über 75 Jahre.

Denkbar wären auch Gottesdienste am Nachmittag in Verbindung mit einem Filmangebot, so Gremler. Die Ergebnisse einer ersten Ideenbörse in der vorigen Woche sind seit Sonntag in der Aegidien- und in der Marienkirche an einer Pinnwand nachzulesen. Bis Anfang November werden weitere Vorschläge gesammelt. Anfang November ist ein weiterer Workshop geplant. Dabei sollen machbare Ideen ausgewählt und dafür Teams gebildet werden.

Erfurt | Zehn neue Corona-Fälle