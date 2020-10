Die Zahl der aktiven Corona-Fälle liegt am Samstagmorgen, 08:00 Uhr, bei 573 Infektionen. Insgesamt haben sich damit in Thüringen seit Beginn der Pandemie 4.803 Menschen mit dem Virus infiziert. Davon sind 4.032 wieder gesund und 198 gestorben.

Die meisten Fälle gibt es derzeit in den Landkreisen Eichsfeld und Sömmerda - gefolgt von Gera, dem Saale-Holzland-Kreis und im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Im Eichsfeld liegt die Zahl der neu Infizierten in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner bei knapp 49 und in Sömmerda bei fast 45.