In Erfurt sind zwei weitere Covid-19-Erkrankte gestorben. Die Zahl der Corona-Toten stieg damit in der Landeshauptstadt nach Stadtangaben auf 16. In Erfurt sind insgesamt 1032 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das ist ein Anstieg von 23 innerhalb der letzten 24 Stunden. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 82,7. In den Kliniken werden 17 Personen mit einer Corona-Infektion behandelt, eine mehr als am Vortag.