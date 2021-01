Wegen der Corona-Pandemie wurde das Essen im Erfurter "Restaurant des Herzens" erstmals nicht an Tischen serviert, sondern eingepackt mitgegeben (Foto: Archiv). Bildrechte: dpa

Das "Restaurant des Herzens" in Erfurt zieht zum Ende seiner Saison eine positive Bilanz. Die Geschäftsführerin der Evangelischen Stadtmission, Petra Hegt, sagte MDR THÜRINGEN, in den vergangenen acht Wochen seien etwa 4.500 Essen ausgegeben worden - pro Tag im Schnitt 120 Portionen. Wegen der Corona-Pandemie wurde das Mittagessen erstmals nicht an gedeckten Tischen serviert, sondern eingepackt für Zuhause mitgegeben. Die Menschen hätten viel Verständnis gezeigt, und die Spendenbereitschaft sei noch größer als in den Jahren zuvor gewesen, so Hegt. Die lange Liste der Spender sei weiter gewachsen. Das "Restaurant des Herzens" versorgt in der Winter- und Weihnachtszeit Bedürftige mit einer warmen Mahlzeit. Die Saison beginnt traditionell am 6. Dezember und endet am 29. Januar.