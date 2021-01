Die Handwerkskammer in Gera hat nach eigenen Angaben rund 1.100 Unternehmen der Friseur- und Kosmetikbranche befragt. Wie die Kammer am Donnerstag mitteilte, sorgen sich viele Salon-Betreiber massiv um ihre Existenz. 40 der befragten Betriebe hätten angegeben, ihre finanziellen Reserven reichten nur noch zwei Wochen. Mehr als zwei Drittel der Salonbetreiber würden nochmals verschärfte Hygieneauflagen in Kauf nehmen, um öffnen zu dürfen. Zugleich beklagten die Betriebe, dass versprochene Unterstützung noch nicht ausgezahlt sei oder bisher nicht einmal habe beantragt werden können. Die Kammern in Suhl und Erfurt hatten bereits eine Perspektive für Friseure, Kosmetiker und Fußpfleger - die sogenannten körpernahen Dienstleister - gefordert.