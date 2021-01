Die Evangelische Schulstiftung in Mitteldeutschland beginnt an zwei Schulstandorten mit dem Testbetrieb von Luftreinigern. Wie die Stiftung mitteilte, wurden die Geräte in drei Klassenräumen des Ratsgymnasiums Erfurt installiert. In den nächsten Wochen sollen sie zunächst in der Oberstufe getestet werden. Bei den Luftreinigern handelt es sich um angemietete Geräte einer Firma aus Ohrdruf. Sie sollen Schadstoffe und Allergene aus der Luft filtern.