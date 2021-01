Die Reha-Klinik in Stadtlengsfeld im Wartburgkreis nimmt ab Sonntag wieder Patienten auf. Die Klinik war vor wenigen Tagen wegen eines Corona-Ausbruchs geschlossen worden. Nach Angaben der Betreibergesellschahft "Dr. Becker Unternehmensgruppe" haben alle 60 positiv getesteten Mitarbeiter und Patienten die Klinik verlassen, ebenso die 40 Kontaktpersonen, die unter Quarantäne gestellt worden waren. Derzeit würden Räume und Geräte desinfiziert. Zunächst würden am Sonntag diejenigen aufgenommen, die ihre Reha wegen des Ausbruchs unterbrechen mussten. Ab Montag würden auch neue Patienten erwartet. Alle Anreisenden werden getestet. Bis das Ergebnis vorliegt, werden sie auf Einzelzimmern versorgt.

Der DRK Kreisverband Weimar eröffnet am Mittwoch ein Zentrum für Corona-Schnelltests. Es wurde nach Angaben des Verbands in den Räumen der Erste-Hilfe-Ausbildung neben dem Einkaufszentrum in der Humboldtstraße eingerichtet und hat wochentags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Ohne Voranmeldung könne sich jeder dort mit einem PoC-Antigen auf Corona testen lassen. Das Ergebnis liege nach 15 Minuten vor und werde schriftlich bestätigt. Ein positives Ergebnis werde dem Gesundheitsamt gemeldet. Der Test kostet laut DRK 30 Euro. Damit sollten Menschen angesprochen werden, die bisher keine Möglichkeit hatten, sich ohne weiteres testen zu lassen.