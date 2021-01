Steinach | Unterstützungsaktion der Skiarena Silbersattel

Die Betreiber der Skiarena Silbersattel wollen den wirtschaftlichen Schaden der ausgefallenen Wintersaison begrenzen. Im Online-Shop bieten sie Unterstützungsurkunden an. Wegen der Corona-Regeln konnte der Lift in der Skiarena Silbersattel trotz ausreichend Schnee noch nicht in Betrieb genommen werden. Trotzdem hatte man sich dafür entschieden, die Pisten zu präparieren. Rodeln und Langlauf wird so ermöglicht.

Der Regionalverbund Thüringer Wald begrüßt die Aktion. Durch die Corona-Regeln seien die Möglichkeiten für Besucher im Thüringer Wald stark eingeschränkt. Dass Betreiber im Rahmen der Regeln Angebote schaffen, obwohl sie nichts daran verdienen, sei nicht selbstverständlich.

Suhl | IHK fordert bessere Hilfen für Skiliftbetreiber

Die IHK Südthüringen fordert angepasste Corona-Hilfen für Skiliftbetreiber. Die Existenz vieler Liftbetreiber sei akut bedroht, sagt der Südthüringer IHK-Hauptgeschäftsführer Ralf Pieterwas. Die bisherigen Hilfen seien nicht geeignet für die Liftbetreiber. Da die letzte Wintersaison witterungsbedingt zu schlecht war, könne nicht allein diese für Ausgleichszahlungen herangezogen werden, so Pieterwas. Er fordert deswegen, die vergangenen drei Jahre als Bemessungsgrundlage heranzuziehen.

Nord-hausen |Zentrum für Covid19-Schnelltests eröffnet

Ein Zentrum für Covid19-Schnelltests ist am Mittwoch in Nordhausen eröffnet worden. Ebenfalls neu ist ein umgebauter Bus für Tests außerhalb des Zentrums. Er soll beispielsweise in Firmen oder auf Markplätzen eingesetzt werden. Im neuen Zentrum liegen 5.000 Tests bereit. Jeder, der einen bestimmten Verdacht, aber keine Symptome habe, kann sich anmelden. Wenn der Test positiv ist, werden die Betroffenen sofort unter Quarantäne gestellt und an die Abstrichstelle verwiesen. Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt

Von den Schnelltests unberührt bleiben die kostenlosen PCR-Tests in der Abstrichstelle der Kassenärztlichen Vereinigung. Die Abstrichstelle zieht am Donnerstag in die Bahnhofstraße 25 in Nordhausen um. Die bisherigen Räume in der Wiedigsburgklause werden für Schuluntersuchungen benötigt.

Oberhof | Bislang wenig Verstöße gegen Corona-Regeln