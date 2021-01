Auch der Landkreis Eichsfeld will kostenlose Masken verteilen. Rund 700.000 Stück sollen diese Woche an Kommunen, Kirchengemeinden und Sozialverbände übergeben werden, sagte Kreissprecherin Ingelore Hennecke. Um das Verteilen kümmern sich die Gemeinden und Vereine selbst. Heiligenstadt hat für Samstag eine Ausgabeaktion angekündigt: Von 9 bis 12 Uhr können pro Person jeweils zehn sogenannte medizinische Masken an 14 verschiedenen Orten abgeholt werden. Einige Ausgabestellen werden als "Drive in" für Autofahrer vorbereitet.