Thüringen-Ticker zur Covid-19-Lage Corona-News: Neue Verordnung gilt jetzt in Thüringen

+++ Neue Corona-Verordnung in Kraft +++ Maskenpflicht in Thüringen von Dienstag an verschärft +++ Gemeinsame Betreuung für Familien mit Kindern unter sechs Jahren möglich +++ Umfrage: Viele empfinden Alltag in Krise als Belastung +++