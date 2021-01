Die Thüringer Landesregierung will heute über ihr weiteres Vorgehen bei der Corona-Pandemie beraten. In der Kabinettssitzung geht es unter anderem darum, ob die Winterferien der Schüler von Februar auf Ende Januar vorgezogen werden sollen . Beraten werden soll auch ein Vorschlag von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke), dass sich Thüringen bei den Corona-bedingten Einschränkungen an Sachsen orientieren sollte und einen eingeschränkten Bewegungsradius für alle Menschen im Land auf 15 Kilometer rund um den Wohnort beschließen sollte. Dieser Vorschlag ist umstritten .

Das Kabinett tagt nach der für heute anberaumten Videokonferenz der Länder-Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Über die Ergebnisse der Bund-Länder-Gespräche und der Kabinettssitzung in Erfurt will Ramelow voraussichtlich gegen 17 Uhr informieren.

Die Skipiste in der Skiarea in Heubach (Landkreis Hildburghausen) ist gesperrt worden. Wie der Betreiber in sozialen Netzwerken mitteilte, lauern auch beim Rodeln große Gefahren. So fehlten momentan die Prallmatten an den Schneekanonen sowie die Fangzäune am Speicherteich und dem Kinderlift. Wer die Anlage dennoch nutzt, tue das auf eigene Gefahr. Für Schäden und Verletzungen werde keine Haftung übernommen.