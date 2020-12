Das Eichsfeld Klinikum arbeitet am Limit. Wie die Thüringer Allgemeine berichtet, müssen in dem Haus immer etwa 30 Patienten mit einer schweren Corona-Infektion behandelt werden, davon sechs bis acht auf der Intensivstation. Die Corona-Station ist im Heiligenstädter Haus St. Vincenz untergebracht, um das Haus Reifenstein und die Versorgung dort von der Pandemie räumlich zu trennen. Wenn es noch mehr Corona-Patienten werden, können Routinefälle nicht mehr versorgt werden, warnt der Ärztliche Direktor des Eichsfeld-Klinikums, Uwe Schotte. Die Bettenzahl in Reifenstein sei bereits reduziert und Personal nach Heiligenstadt verlegt worden, Notfälle wären bereits abgewiesen und an übergeordnete Krankenhäuser abgegeben worden.