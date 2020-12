Der Landkreis Sonneberg ruft mit sofortiger Wirkung den Katastrophenfall aus. Das gab der Landkreis am Dienstagmittag in einer Pressemitteilung bekannt. Der Hauptgrund sei die "höchst angespannte Lage in mehreren Pflege- und Betreuungseinrichtungen, dem Rettungswesen sowie den örtlichen Krankenhäusern". Die coronabedingte Personalnot gefährde in solchen Einrichtungen Menschenleben.