In Jena finden in diesem Jahr die evangelischen Gottesdienste an Heiligabend und an den Feiertagen vor allem im Freien statt. Wie der evangelische Kirchenkreis informierte, können deutlich weniger Besucher teilnehmen als sonst. Bei der Stadion-Weihnacht mit Krippenspiel dürfen nur noch maximal 500 Besucher auf der Tribüne Platz nehmen. Die dafür nötigen Tickets sind fast vergeben.

Zu den drei Gottesdiensten an Heiligabend in der Stadtkirche Jena sind jeweils nicht mehr als 130 Personen zugelassen, wie Superintendent Sebastian Neuß sagte. Eine Voranmeldung ist ebenso nötig wie für die beiden Christvespern auf dem Johannisfriedhof mit jeweils maximal 150 Teilnehmern. Die kleineren Kirchen in den Stadtteilen sind zur stillen Einkehr geöffnet. Dort können sich die Gläubigen das Friedenslicht aus Bethlehem nach Hause holen. Am zweiten Weihnachtstag soll es einen ökumenischen Open Air-Gottesdienst auf dem Markt geben. Laut Kirchgemeinde haben in den vergangenen Jahren über 15.000 Menschen in Jena allein die Gottesdienste am 24. Dezember besucht.

