Innerhalb eines Tages sind in Erfurt sieben weitere Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstagmorgen auf ihrer Internetseite mit. Damit gelten im Moment 27 Menschen in der Landeshauptstadt als aktiv infiziert. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Erfurt 204 Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt. 175 sind wieder genesen. Zwei Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus.