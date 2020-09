Nach monatelanger Corona-Pause starten ab Ende Oktober wieder Messen in Erfurt. Den Anfang macht vom 29. Oktober bis 1. November die Messe "Reisen und Caravan", zu der in den vergangenen Jahren bis zu 35.000 Besucher kamen, teilte die Messe Erfurt GmbH am Donnerstag mit. "Es ist uns wichtig, dass der Wirtschaftszweig Messen, Ausstellungen und Veranstaltungen wieder in Gang kommt", sagte Messe-Geschäftsführer Michael Kynast. Für den Infektionsschutz von Ausstellern und Besuchern würden umfangreiche Voraussetzungen geschaffen. Die Messe investiere unter anderem in ein berührungsloses Ticket-System.