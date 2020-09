Weimarer Land | Landratsamt bittet Bundeswehr um Hilfe

Das Weimarer Land hat bereits am Donnerstag die Bundeswehr um Hilfe gebeten. Grund ist die angespannte Lage im Kreis aufgrund der aktuellen Corona-Infektionszahlen im Kreis. Wie eine Sprecherin des Landratsamtes sagte, sollen Soldaten das Gesundheitsamt unterstützen, um bei der Kontaktaufnahme zu helfen. Das Landratsamt habe daher die Bundeswehr angefragt.

Derzeit sind zu den bekannten Corona-Fällen auch Verdachtsfälle unter anderem in der Schule in Wormstedt und im Rittergut München hinzugekommen. Im Rittergut soll am Wochenende eine Veranstaltung stattfinden.

Erfurt | Über 40 Fahrgäste ohne Masken in Straßenbahn erwischt

Bei einer Kontrolle in Erfurter Straßenbahnen sind 43 Fahrgäste ohne Mund-Nase-Schutz festgestellt worden. Sie müssten ein Bußgeld von 50 Euro zahlen, teilten die Stadtwerke Erfurt am Freitag mit. Demnach hatten Polizei, Ordnungsamt und ein Sicherheitsdienst am Mittwoch ganztägig in Straßenbahnen der Landeshauptstadt das Tragen von Alltagsmasken kontrolliert.

Laut Corona-Verordnung ist das im öffentlichen Personennahverkehr Pflicht. Allerdings hätten sich in den vergangenen Wochen Fahrgäste vermehrt nicht daran gehalten, hieß es. Weitere Kontrollen würden vorbereitet.

Erfurt | Wieder acht Neuinfektionen

Das Gesundheitsamt in Erfurt hat am Freitagmorgen wieder acht neue Corona-Infektionen gemeldet. Damit steigt die Zahl der aktiven Fälle auf 34. Vier Infizierte werden im Krankenhaus behandelt. Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 212 Menschen mit Corona infiziert. Zwei Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus.